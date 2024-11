Faenza: «Il macellaio è stato assassinato». L’ex vigile a processo con un complice

Più che un sospetto. Ci sono elementi il cui peso specifico sposta l’ago della bilancia verso uno scenario inquietante: che Domenico Montanari, macellaio faentino morto impiccato nel laboratorio della sua bottega all’alba del 25 luglio del 2019, non si sia tolto la vita ma sia stato ucciso. E che gli assassini, oltre a premeditare il delitto, abbiano inscenato un suicidio per depistare le indagini. A tratteggiare il quadro accusatorio, questa volta, è direttamente il giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti, che a fronte della richiesta di archiviazione presentata dalla Procura, ha disposto invece l’imputazione coatta nei confronti di Gian Carlo Valgimigli, ex vigile urbano manfredo oggi 55enne, e il 41enne albanese Daniel Mullaliu, fratello della sua ex compagna. Avrebbero teso un agguato al macellaio insieme ad altre due persone rimaste tuttora ignote. Il movente: Montanari, schiacciato dai debiti, sarebbe stato sul punto di denunciare Valgimigli, che non solo pretendeva la restituzione dei prestiti elargiti con interessi usurari, ma lo aveva pure convinto a vendere la propria casa.

Un colpo di scena la riapertura del caso. Si ricorderà infatti che Valgimigli ha già patteggiato la pena di un anno per la morte del macellaio, inizialmente classificata come suicidio e ritenuta conseguenza dello strozzinaggio da parte dell’ex vigile. A rimettere tutto in dubbio è stata una confidenza fatta in carcere a Ferrara dallo stesso 55enne, dopo l’arresto per estorsione nel 2019. Una rivelazione emersa tre anni dopo, il 20 dicembre 2022. Quel giorno Antonio Barra, pluri-pregiudicato campano con svariati anni ancora da scontare, ex compagno di cella di Valgimigli, racconta le rivelazioni choc ascoltate durante il periodo di “convivenza” dietro le sbarre: l’ex vigile gli avrebbe confessato di avere commesso l’omicidio con l’aiuto di altre tre persone tra le quali, appunto, il fratello della fidanzata. Barra non fa economia di dettagli, alcuni dei quali mai apparsi negli articoli di cronaca. Fra questi l’orario e la dinamica dell’aggressione, un agguato avvenuto intorno alle 4 di mattina all’interno del negozio, dove Valgimigli, atteso dalla vittima per farle firmare le pratiche della vendita della casa, avrebbe lasciato la porta aperta per consentire l’ingresso dei complici e immobilizzarla alle spalle: “Non ha capito nulla quel cristiano... è stato un attimo... non ha avuto tempo”. Poi il cappio, “uno spago di nylon, una cordicina di colore blu”, infine la posizione del corpo, lasciato in una zona non visibile all’esterno del negozio. Solo due ore più tardi, alle 5.50, l’ex vigile si sarebbe ripresentato, inscenando il rinvenimento del cadavere e chiamando in prima persona i carabinieri.

A distanza di tempo, una volta uscito dal carcere ferrarese, Valgimigli avrebbe anche scritto al compagno di cella. Ancora le parole del detenuto, messe agli atti del fascicolo: “Mi ringraziava se io avessi ucciso quello della concessionaria”. Ce l’aveva in quel caso con il titolare di una rivendita di auto di lusso che lo aveva denunciato - pure lui - per estorsione. Già in carcere gli aveva promesso per il “lavoretto” una ricompensa di 50mila euro: “Una volta che fossi stato in permesso, mi avrebbe fornito un numero da contattare, mi avrebbe procurato una pistola e avrei dovuto lasciarlo sulla sedia a rotelle”.