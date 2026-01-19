Faenza, il bilancio delle Polizie locali nel ravennate: “La sicurezza è una sfida centrale”

Si è tenuta questa mattina nella Sala Bigari della Residenza Municipale di Faenza la conferenza stampa di presentazione delle attività svolte nel 2025 dalle Polizie Locali del territorio ravennate, in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono del Corpo.

All’incontro hanno partecipato i comandanti delle polizie locali di Ravenna, Unione della Romagna Faentina, Unione dei comuni della Bassa Romagna, Cervia, Russi e della Polizia Provinciale, insieme al presidente dell’Unione della Romagna Faentina e all’assessore alla sicurezza del Comune di Faenza.

Sicurezza e prossimità

Il presidente dell’Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola, ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di affrontare il tema con equilibrio: “La sicurezza rappresenta una sfida centrale per le città del nostro tempo, un tema complesso che merita di essere affrontato con equilibrio, al di fuori delle polarizzazioni e delle semplificazioni che spesso caratterizzano il dibattito pubblico e troppo spesso politicizzato”. Isola ha poi aggiunto: “I risultati ottenuti confermano che la sicurezza non deve essere intesa come un vessillo ideologico, ma come una funzione civile insostituibile, orientata esclusivamente al miglioramento della qualità della vita di tutti i nostri cittadini”.

Il comandante Andrea Giacomini ha evidenziato il lavoro svolto nei trattamenti sanitari obbligatori (277 casi nel 2025): “Ogni giorno c’è gente che a volte rischia anche la vita perché interfacciarsi con persone che presentano profili di malattia mentale non è una cosa semplice, e io sono molto orgoglioso che queste professionalità siano all’interno della Polizia Locale”.

Polizia Giudiziaria

Il comandante dell’Unione della Romagna Faentina Giovanni Favaretto ha illustrato i numeri della Polizia Giudiziaria, vero nodo centrale della sicurezza urbana moderna. Nel 2025 sono stati trattati circa 2.300 fascicoli a livello provinciale, frutto di attività d’iniziativa o delegate dalla Procura per la repressione di reati nei centri abitati. I dati parlano di 479 denunce ricevute, 20 arresti e 141 fermi per identificazione. Particolarmente significativo il dato sui minori: ben 106 accertamenti di PG hanno riguardato minorenni, un numero che riflette l’attenzione del Corpo verso i fenomeni di intemperanza giovanile che interessano il territorio.

E’ stato evidenziato l’imponente investimento tecnologico in videosorveglianza. La provincia di Ravenna conta oggi 1.156 punti di ripresa, con impianti capillari a 360° finanziati anche grazie a fondi regionali e ministeriali. A questi si aggiungono 162 varchi per la lettura targhe, strumenti capaci di segnalare in tempo reale veicoli senza assicurazione, revisione o rubati.

I dati sulla sicurezza stradale

La comandante Paola Neri ha illustrato i numeri della viabilità: nel 2025 gli incidenti rilevati sono saliti a 2.488 (da 2.387 nel 2024), ma i decessi sono diminuiti da 26 a 18. In aumento i controlli: ritirate 788 patenti contro le 500 dell’anno precedente, accertate 1.430 violazioni per mancanza di assicurazione. I controlli sui mezzi pesanti sono stati 802, con 459 violazioni nel trasporto professionale.

Ambiente, commercio ed edilizia

Sul fronte ambientale, la comandante Lorenza Mazzotti ha presentato i risultati della Polizia Provinciale: 2.862 controlli che hanno portato a 1.032 sanzioni. L’attività ha riguardato anche la rimozione di 84 veicoli abbandonati e il salvataggio di 65 animali.

Per la Polizia Commerciale, il comandante Giorgio Benvenuti ha riportato 2.572 imprese controllate e 1.974 mercati vigilati, con 470 violazioni amministrative e 61 segnalazioni penali.

Infine, Fabio Forlivesi ha presentato i dati della Polizia Edilizia: 860 controlli, 217 violazioni rilevate e 4 sequestri eseguiti.

Le celebrazioni di San Sebastiano proseguiranno domani con la funzione religiosa alle ore 10 presso il Duomo di Faenza.