Poco dopo le 5.30 di questa mattina in via Corleto una Opel Corsa che proveniva da una via laterale ha perso il controllo ed è finita fuori strada nel campo di fronte, dopo aver abbattuto la segnaletica stradale. Alla guida c’era un ventenne residente in zona che è stato estratto e trasportato in serie condizioni ma non in pericolo di vita all’ospedale Bufalini di Cesena in elisoccoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Faenza per i rilievi.