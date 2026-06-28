Faenza, è morta la partigiana Annunziata Verità, il cordoglio del Comune e della Regione per “la ragazza ribelle”

La scomparsa di Annunziata Verità, nota a tutti come Nunziatina e ricordata anche come “La ragazza ribelle”, tocca profondamente la comunità di Faenza e l'intera memoria storica della Resistenza. Spentasi serenamente durante questa notte, aveva compiuto cento anni il 2 febbraio scorso. Staffetta partigiana attiva durante il secondo conflitto mondiale, Verità ha incarnato il ruolo centrale delle donne nella lotta di Liberazione, mettendo a repentaglio la propria vita per la ricerca di democrazia e libertà negli anni dell’occupazione nazifascista, un contributo lungo decenni che si è tradotto in una costante attività di testimonianza democratica rivolta alle nuove generazioni. La sua vicenda biografica, segnata dal coraggio operativo sul territorio e dalle successive privazioni, è stata negli anni oggetto di riscoperta editoriale, prima attraverso una biografia dedicata e, più recentemente, tramite una graphic novel concepita per avvicinare il pubblico più giovane al linguaggio della memoria storica. L'Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio ai nipoti Federica e Alessandro. I funerali si svolgeranno mercoledì in forma civile. Il cordoglio è stato espresso pubblicamente dal sindaco Massimo Isola, dal presidente della regione Michele de Pascale e dalla sottosegretaria Manuela Rontini, dall’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni. «La scomparsa di Annunziata Verità ci priva di una delle testimoni più straordinarie della nostra storia e della lotta di Liberazione. Con Annunziata, la staffetta ‘Mallì’, se ne va una donna che ha incarnato in modo eroico i valori della Resistenza. Sopravvissuta miracolosamente alla fucilazione nazifascista nel 1944, ha letteralmente ‘vissuto due volte’, dedicando la sua lunga e preziosa esistenza alla custodia della memoria, della libertà e della democrazia. Il suo esempio rimarrà una guida inalienabile per tutte e tutti noi. A nome della Giunta e di tutta la comunità dell’Emilia-Romagna le nostre più sentite condoglianza ai suoi cari e chi ha potuto conoscerla e ascoltare le sue preziose parole», ha detto il presidente della Regione, Michele de Pascale, ricorda la partigiana Annunziata Verità, scomparsa a Faenza (Ra) all’età di 100 anni.