Faenza, cambia gestione la scuola di musica “Sarti”

RAVENNA - La scuola di musica “Sarti” cambia gestione: finisce l’epoca della Pescarini e inizia quella del binomio formato dalle cooperative La Corelli (sotto la cui egida svolge la propria attività anche l’omonima orchestra) e Rm Servizi. Il valore complessivo della concessione, che resterà valida fino all’agosto del 2030, ammonta a 1.225.000 euro. Quella del raggruppamento temporaneo d’impresa che si è aggiudicato la gestione della “Sarti” (e anche della scuola di disegno “Minardi”, da alcuni anni accorpata all’istituto comunale) era l’unica offerta pervenuta nell’ambito della procedura negoziata aperta in primavera da Palazzo Manfredi.