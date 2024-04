Ex Cava Bosca, al via a Russi i primi interventi per consentire bonifica e riconversione

La giunta di Russi ha approvato la bozza di convenzione urbanistica decennale con la società Calderana per la riconversione produttiva dell’ex Cava Bosca dove, dopo imponenti opere di messa in sicurezza permanente che riguarderanno specialmente l’ex discarica comunale, nascerà un impianto di produzione e lavorazione di biomassa lignocellulosica. Si tratta di un passo avanti decisivo per il progetto, su cui per anni si è sviluppato un acceso dibattito che ha portato a polemiche e modifiche. Ora si fa sul serio: la prima azione concreta, propedeutica alla prosecuzione dell’intervento, è imminente e consisterà nell’allargamento del tratto di via Calderana dall’incrocio con la via Vecchia Godo fino all’intersezione con la linea ferroviaria.

Il Comune ha già pubblicato l’ordinanza con cui si istituisce il divieto di transito per pedoni e automobili nell’area interessata in nel periodo compreso tra lunedì 29 aprile 2024 e il 14 giugno. La convenzione serve a disciplinare modalità e tempi di attuazione del progetto di riconversione, i cui costi di trasformazione sono calcolati in 2.238.300 euro. Una volta concluse le opere preliminari, si procederà alla messa in sicurezza permanente del sito, la parte più complessa di tutto l’iter e passaggio propedeutico alla successiva realizzazione dell’impianto. Gli interventi di urbanizzazione che stanno per iniziare «saranno in parte realizzati - si legge nello schema di convenzione - su superficie pubblica ed in parte di proprietà privata: queste ultime, di superficie pari a 1.660 metri quadrati, saranno quindi oggetto di cessione gratuita al Comune di Russi. Eventuali eccedenze non daranno corso a nessun indennizzo».



Azioni di recupero

Per la bonifica dell’ex discarica, utilizzata negli anni ’80 per stoccare rifiuti di vario tipo, si prevedono tempi lunghi: la messa in sicurezza permanente, secondo il piano operativo accettato da Arpae Sac di Ravenna a fine 2023, dovrebbe durare «86 settimane», ovvero un po’ meno di due anni. Il consolidamento dell’area ex discarica, necessario a proteggere l’area in vista delle operazioni di impermeabilizzazione, «è di gran lunga - si legge nel documento - l’attività per la quale si dovrà impiegare più tempo», soprattutto per questioni legate al materiale di riempimento, da reperire fuori sito. In particolare, «si calcola che servano almeno 44mila metri cubi di terreno, pari a circa 85mila tonnellate», in modo tale che si prevedono «circa 80 viaggi a settimana per completare il riempimento necessario a garantire la stabilità del cumulo ex discarica e quindi lavorare in sicurezza durante l’impermeabilizzazione della stessa». Si procederà inoltre con la realizzazione di tre piezometri per il monitoraggio e l’estrazione del percolato: l’eluato, vale a dire la sostanza trattenuta dal terreno, verrà quindi addotta in una apposita vasca di stoccaggio. L’impermeabilizzazione dell’ex discarica, dopo il suo riempimento, sulla quale saranno collocate piante di lavanda, renderà l’area idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Monitoraggi

Il progetto prevede anche un piano di monitoraggio a cura del Comune di Russi e diviso in tre macroaree: per quanto riguarda gli apparati tecnici (ad esempio la verifica di conformità del ricoprimento del corpo discarica nel tempo) le analisi avranno cadenza annuale e proseguiranno per tre anni, mentre i controlli sulle acque sotterranee si svolgeranno con frequenza semestrale nell’arco di un biennio. Infine le verifiche sui piezometri attrezzati per l’estrazione degli eluati, anch’esse con cadenza semestrale per due anni: in questo caso si tratta di una programmazione in fieri, poiché - si legge nel documento - «data la difficoltà di ipotizzare una portata estraibile, data anche l’impermeabilizzazione realizzata che dovrebbe minimizzare la produzione di eluato, si ipotizza di condurre una campagna di estrazione per i primi sei mesi definendo poi la periodicità necessaria allo smaltimento».