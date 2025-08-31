Esposti in procura per i pini di Lido di Savio: «Alberi danneggiati dalle prove di trazione»

Ravenna
Le ruspe che hanno demolito le aiuole prima delle prove di trazione
Le ruspe che hanno demolito le aiuole prima delle prove di trazione
Nuovo capitolo nella vicenda dei pini marittimi di viale Romagna. Il gruppo “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”, insieme alla sezione ravennate di Italia Nostra, ha presentato cinque esposti in Procura e due denunce-querele per fermare il progetto del parco marittimo, che prevede l’abbattimento di nuovi alberi. Le accuse riguardano falso in atto pubblico e danneggiamento. Al centro della contestazione ci sono le prove di trazione commissionate dal Comune per verificare la stabilità degli alberi. Secondo gli ambientalisti, l’uso di ruspe e martelli pneumatici per rompere le aiuole di cemento alla base dei pini avrebbe indebolito le radici, compromettendo l’esito delle verifiche e portando a certificare come instabili alberi che prima non lo erano. A sostegno della tesi è stato acquisito il parere dell’ingegnere tedesco Lothar Wessolly, inventore dei test di trazione, che definisce “assurdo” scavare e sigillare i siti con catrame bollente dopo le prove. Assistiti dall’avvocata Virginia Cuffaro, i cittadini chiedono di fermare gli abbattimenti e aprire un confronto con l’amministrazione comunale. Italia Nostra esprime preoccupazione per la ripresa dei lavori e sollecita un tavolo di dialogo per salvaguardare i pini, patrimonio storico e ambientale della costa ravennate.

