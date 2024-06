Esame di maturità oggi per 2.914 giovani in provincia di Ravenna: Ungaretti, Pirandello e Levi Montalcini tra le tracce

Il giorno è arrivato: oggi comincia la maturità e per i 9.169 studenti romagnoli sui 35.683 impegnati nelle prove in tutta la regione, sarà infine un ritorno alla normalità. Dopo la pandemia e l’alluvione, quello del 2024 torna ad essere un esame articolato su prove scritte e orali per tutti. Nel Ravennate sono 2.914 i giovani alle prese con l’esame.

Le tracce

Sono state svelate alle 8.30 le tracce dell’esame di Maturità 2024. Le tracce scelte dal ministero dell’Istruzione e del Merito: sono sette, suddivise in tre tipologie.

Analisi del testo. Per la prima tipologia, quella dell’analisi del testo, le opzioni tra cui scegliere sono un testo di prosa e uno di poesia. La scelta del ministero è ricaduta su “Il pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti per la poesia e “I quaderni di Serafino Gubbio” di Luigi Pirandello per il testo di prosa.

Testo argomentativo. La seconda tipologia è l’analisi e produzione di un testo argomentativo e riunisce in tutto tre possibili tracce, che possono toccare gli ambiti più svariati: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Quest’anno gli studenti possono scegliere tra: un testo tratto da “Storia d’Europa” dello storico Giuseppe Galasso, che invita i maturandi a riflessioni sull’uso dell’atomica, “Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla Mattiot e un’altra traccia sul valore del patrimonio artistico e culturale.

Tema d’attualità. L’ultima categoria, che racchiude due tracce, è quella dell’attualità. Qui le tracce scelte sono: Rita Levi Montalcini con “l’Elogio dell’imperfezione” e uno scritto tratto da “Profili selfie e blog” di Maurizio Caminito, che invita i maturandi a una riflessione sull’importanza e il senso del diario nell’era digitale.