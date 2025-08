Entra dal garage e ruba in casa quello che trova ma i carabinieri lo bloccano in una stanza

CASTEL BOLOGNESE. Sabato scorso, i Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato straniero di 52 anni, per furto in abitazione. Il tutto è iniziato quando un residente del centro cittadino ha sentito dei rumori sospetti in casa e ha allertato i Carabinieri della locale Stazione i quali, prontamente intervenuti, hanno colto sul fatto un uomo che girovagava per le stanze e si era già impossessato di circa 500 euro in contanti.

I militari, dopo aver restituito la refurtiva al proprietario, hanno accertato che l’uomo aveva forzato la saracinesca del garage per poi introdursi all’interno dell’abitazione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Faenza, in attesa di comparire in mattinata davanti al

Giudice del Tribunale di Ravenna, per la convalida dell’arresto ed il processo per direttissima.