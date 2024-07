Elezioni regionali, Ugolini: “De Pascale insiste, ma non ha speso i fondi per l’alluvione”

“I fondi ci sono, ma non sono stati ancora utilizzati”. Continua la querelle a distanza in tema di risorse per l’alluvione in Romagna tra i candidati alla presidenza della Regione per centrodestra Elena Ugolini e per il Pd Michele de Pascale, attuale sindaco e presidente della Provincia di Ravenna. Se il dem accusa Ugolini di “sparare sentenze sui fondi non spesi per l’alluvione” nel ravennate, l’esponente del centrodestra replica di basare le sue dichiarazioni su dati ufficiali del ministero: a proposito delle somme destinate alle urgenze per la Provincia di Ravenna “sono stati stanziati 34,6 milioni di euro”, di cui ne sono stati spesi “a oggi solo 1,5 milioni, il 4,3%”. Per il Comune di Ravenna, invece, sono stati stanziati 12,2 milioni di euro e spesi “solo 187.000 euro”, l’1,5%. “Sono dati che parlano chiaro: se il sindaco decide di non impegnare le risorse assegnate con la celerità che la situazione richiede, è una sua scelta, ma non può affermare che i soldi non ci siano. Dobbiamo collaborare a livello istituzionale per essere tempestivi ed efficaci”, conclude Ugolini.