Si voterà domenica 17 e lunedì 18 novembre per le regionali Emilia-Romagna. Sono le date definite per il turno elettorale anticipato per la Regione dopo le dimissioni del governatore Pd Stefano Bonaccini, eletto all’Europarlamento. La decisione e’ stata comunicata oggi dalla presidente facente funzioni Irene Priolo, sentito il presidente della Corte d’appello.