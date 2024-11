Elezioni Regionali, l’affluenza alle 12 in Romagna

Affluenza in calo nelle elezioni regionali. Per l’Emilia Romagna, il dato del portale Eligendo alle ore 12 è dell’11,5%, in calo rispetto all’affluenza del 2020, quando si era recato ai seggi il 23,4% degli elettori. Bisogna sottolineare però che nel 2020 le elezioni si svolsero in una sola giornata, domenica 26 gennaio. In questa tornata invece le urne sono aperte fino alle 15 di domani. Per quanto riguarda le province romagnole, alle 12 si era recato ai seggi l’11,18% del corpo elettorale (23,55 nel 2020), a Ravenna il 13,16% (23,67) e a Rimini l’8,9% (19,87). Nel Comune di Imola il 12,58% (25,54).