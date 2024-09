Elezioni Regionali, il Pd mette De Pascale nel simbolo

Un simbolo ‘classico’, con “De Pascale presidente” ben evidente su sfondo rosso, e 12 “card” con l’hashtag #siamonoi per evidenziare i primati dell’Emilia-Romagna, dall’occupazione alla sanità pubblica (”La migliore d’Italia”), dall’export alle pari opportunità, dai servizi per l’infanzia a quelli per gli anziani. Il Pd dell’Emilia-Romagna svela il proprio ‘brand’ in vista del voto regionale, a partire dal nome del candidato sul simbolo che gli elettori Pd troveranno sulla scheda. “Abbiamo scelto con orgoglio di inserire il nome del candidato nel nostro simbolo, non come rito formale ormai diventato consueto, ma con la convinzione che Michele sia davvero il candidato giusto”, afferma il segretario regionale dem Luigi Tosiani, accanto a lui la vice e parlamentare Ouidad Bakkali alla conferenza stampa tenuta oggi al gruppo Pd in Regione. Invece, punge il segretario Pd, “a tratti il sostegno dei partiti di centrodestra verso Ugolini appare timido. Del resto, aggiunge, “non è stato un tweet romano a candidare de Pascale, una scelta nata qui”. Il Pd cercherà nel corso della campagna di tenere insieme i risultati del decennio Bonaccini con la promessa di un cambio di passo per il futuro. Quella di de Pascale, sindaco di Ravenna al secondo mandato a soli 39 anni, “è la scelta di una Regione che può permettersi di spingere più forte sull’innovazione. Non sarà l’ultimo capitolo di un libro già letto, ma il primo capitolo di un libro nuovo”, assicura ancora Tosiani. Per questo la campagna immaginata dal Pd “racconta l’identità di questa terra e allo stesso tempo e’ una campagna di mobilitazione sul futuro”.

“Siamo contenti del lavoro fatto in questi anni, ma siamo anche impegnati a rilanciare”, conferma la capogruppo uscente Marcella Zappaterra, secondo cui, ad esempio, “dobbiamo migliorare nelle risposte ai cittadini”. Ma l’Emilia-Romagna, sottolinea poi la dem, “può rimanere competitiva solo se continua ad andare ad una sola velocità, investendo per non lasciare indietro nessuno”.