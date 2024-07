Elezioni Regionali, i 5 Stelle: «Via libera a De Pascale»

«Guardiamo certamente con fiducia al dialogo e al confronto con il Pd in vista delle regionali» in Emilia-Romagna. È il via libera oggi dei 5 Stelle, all’indomani della candidatura ufficiale di Michele De Pascale al post-Bonaccini in Regione. «Stiamo lavorando- annunciano i pentastellati- con i gruppi territoriali ad un programma 5 stelle per l’Emilia-Romagna che punti ad un deciso cambio di passo su transizione energetica, dissesto idrogeologico, sanità, consumo di suolo e sulla questione dell’autonomia differenziata». I coordinatori regionali del Movimento, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, invitano a «costruire una visione programmatica comune e forte che ci guidi verso un nuovo futuro per la nostra regione». E «in tal senso Michele De Pascale è certamente un candidato governatore che può rendere questo confronto più semplice perché da anni il M5s condivide un percorso molto positivo con lui e l’amministrazione ravennate», puntualizzano Croatti e Lanzi. I quali ritengono, anzi, che «proprio questo costruttivo rapporto tra De Pascale e il M5s abbia rappresentato un aspetto decisivo e cruciale nel processo di scelta compiuto dal Partito Democratico». Vengono ricordate in questo contesto le «battaglie del M5s che a Ravenna il primo cittadino ha sostenuto e su cui ha dimostrato sensibilità e voglia di confrontarsi: sul salario minimo nei comuni, sui Cesaa, i Condomini ecoenergetici e solidale per anziani autosufficienti, sulle comunità energetiche». Insomma, concludono Croatti e Lanzi, «con queste premesse guardiamo certamente con fiducia al dialogo e al confronto con il Pd» in vista delle regionali.