Elezioni regionali, De Pascale: “Convinco Meloni, mi nominerà commissario”

Michele De Pascale è fiducioso di riuscire a convincere la premier Giorgia Meloni, in caso di vittoria alle regionali, a farsi nominare commissario per la ricostruzione post-alluvione dopo il generale Figliuolo. “Se dovessi essere eletto chiederò a Giorgia Meloni di essere nominato commissario per la ricostruzione post alluvione. Sono sicuro di riuscire a convincerla”, ha dichiarato il candidato del centrosinistra in Emilia-Romagna, intervenuto sulla Fm di Giornale Radio. “Serve che il prossimo presidente della Regione Emilia-Romagna- spiega ancora de Pascale - incontri la presidente del Consiglio senza intermediari e si faccia un patto repubblicano per determinare un cambio di passo e per lavorare insieme”.

Tutta la vicenda dell’alluvione, secondo il sindaco di Ravenna, “è entrata nella speculazione politica, terreno quotidiano di notizie false, attacchi strumentali, atteggiamenti non disponibili alla collaborazione, e quindi abbiamo avuto meno opere di quelle che avremmo potuto avere, una gestione dei rimborsi totalmente deficitaria e un mancato dialogo tra istituzioni locali e governo”. Negli anni, sottolinea, “sono state spese risorse del tutto insufficienti per la prevenzione, un fatto che chiama in causa tutti, nessuno si può sottrarre: io in quanto sindaco di Ravenna, la Regione, i governi. Serve un cambiamento radicale, più risorse e maggiore capacità di spenderle”