Elezioni Ravenna, La Pigna candida Verlicchi. Ora ci sono 5 aspiranti sindaci

La lista civica La Pigna ha ufficializzato la candidatura di Veronica Verlicchi a sindaco di Ravenna per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Dopo settimane di attesa e dopo aver rifiutato l’ingresso nella coalizione di centrodestra che sostiene Nicola Grandi, il gruppo ha deciso di puntare nuovamente sulla consigliera comunale, già candidata nel 2021. Lo slogan scelto per la campagna è “Ravenna davvero” e la lista rivendica di rappresentare l’unica vera alternativa al Partito Democratico, sottolineando il lavoro svolto negli anni e una presenza radicata nel territorio.

Secondo La Pigna, la candidatura nasce dal riconoscimento dell’attività intensa e continua portata avanti da Verlicchi in Consiglio comunale dal 2017, non solo con critiche all’amministrazione uscente, ma anche attraverso la presentazione di proposte su vari ambiti. La lista sottolinea come la propria opposizione si distingua per incisività e costanza, in contrapposizione a quella delle altre forze alternative al centrosinistra, ritenute frammentate e poco efficaci. Il programma, spiegano, viene aggiornato regolarmente grazie all’ascolto dei cittadini e al contributo di tecnici ed esperti del gruppo.

Il quadro delle candidature per Palazzo Merlato si delinea così con cinque sfidanti. Oltre a Verlicchi, Alessandro Barattoni per il centrosinistra, sostenuto da una larga coalizione che ricalca quella dell’ex sindaco Michele De Pascale; Nicola Grandi per il fronte FdI-Forza Italia-Viva Ravenna; Alvaro Ancisi, sostenuto da Lega, Lista per Ravenna e Popolo della Famiglia; Marisa Iannucci per la sinistra radicale, con l’appoggio di Potere al Popolo, Ravenna in Comune, Rifondazione e Pci.