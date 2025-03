Elezioni Ravenna, Giovanni Morgese candidato sindaco sostenuto dalla Dc

RAVENNA - E’ quello di Giovanni Morgese il sesto nome dei candidati alla carica di sindaco di Ravenna alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 25 e il 26 maggio, con l’eventuale ballottaggio in programma l’8 e il 9 giugno. Sostenuto dalla Democrazia Cristiana, l’attuale segretario comunale della rinata forza politica, con un passato nell’Arma dei Carabinieri e da tempo impegnato nel mondo del volontariato, sfiderà alle urne Alessandro Barattoni, candidato unico del centrosinistra, Alvaro Ancisi, sostenuto da Lega, Lista per Ravenna e Popolo della Famiglia, Nicola Grandi (da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna), Veronica Verlicchi (dalla lista civica La Pigna) e Marisa Iannucci (da Potere al Popolo, Ravenna in Comune, Rifondazione e Pci).

Alla presenza dell’onorevole Simona Vietina, coordinatrice regionale della Dc, e di Giorgio Cavazzoli, vice commissario regionale, il segretario provinciale Mauro Bertolino, che in caso di vittoria sarà il vice sindaco, ha delineato gli obiettivi politici e i valori di riferimento del partito, aprendo l’incontro con una frase a effetto: «La Dc è tornata». Elencando i punti principali del programma, Morgese ha indicato nella sicurezza non solo un tema di ordine pubblico, ma un bene fondamentale per ogni democrazia. «La sicurezza sociale è il primo passo per la libertà di ogni cittadino ed è anche per questo che sarebbe necessario istituire una polizia locale multietnica e potenziare il controllo di vicinato, creando una rete di protezione e di inclusione nelle diverse comunità».

In questo anche la cultura viene considerato come uno strumento di sicurezza. «La cultura non solo arricchisce la vita – aggiunge Morgese – ma è una delle chiavi per costruire comunità più unite e sicure. Promuovere attività culturali nei quartieri, come il volontariato olistico e iniziative di aggregazione giovanile, aiuta a prevenire i disagi sociali e promuove un senso di appartenenza e di coesione».

Durante l’incontro sono stati presentati anche alcuni dei candidati al Consiglio comunale, come la giovanissima Marina Minghetti, studentessa universitaria, che ha evidenziando «la carenza di alloggi e la necessità di misure concrete per calmierare gli affitti e incentivare la creazione di residenze universitarie. Bisogna inoltre potenziare i tirocini e gli stage, promuovere la mobilità sostenibile e creare alloggi ecosostenibili e innovativi».

A parlare infine di sanità è stato il dottor Claudio Guadagni, che ha sottolineato «la necessità di migliorare la gestione del pronto soccorso e la collaborazione tra ospedale e medicina di base», mentre per il forese l’avvocata Dina Costa ha parlato del bisogno di «creare spazi di aggregazione culturale e sociale, oltre a migliorare le infrastrutture e i servizi, come la medicina di prossimità».