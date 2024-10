Elezioni Emilia-Romagna, Ugolini: “L’esercito per ripulire i fiumi dopo le alluvioni”

La candidata del centrodestra in Emilia-Romagna, Elena Ugolini, evoca l’impiego dell’esercito per ripulire i fiumi in Emilia-Romagna. “Occorre ripartire subito dalla manutenzione mai fatta poiché è l’unico strumento che nell’immediato permette di abbassare il grado di rischio. Non si può perdere tempo. Se la Priolo non riesce a farlo chieda aiuto all’esercito perché a farne le spese sono i cittadini”, afferma Ugolini, secondo la quale continua lo “scaricabarile” di responsabilità “di chi ha amministrato la nostra regione per oltre cinquant’anni”.

Oggi, afferma la candidata, “è la Priolo che, nonostante conosca bene ciò che non ha fatto la Regione negli ultimi dieci, venti e trent’anni, dice che senza opere strutturali (quelle che loro non hanno fatto), ‘passeremo la vita a tirare su gli argini’ ed ha anche aggiunto che è il generale Figliuolo a dover capire che ‘ci vogliono soldi’ e ‘una struttura tecnica in grado di affrontare i problemi’”. Quello che dimentica la Priolo, obietta però Ugolini, “e’ che per realizzare un piano straordinario di opere serve tempo e che esiste invece un piano immediato, inderogabile che dipende solo da lei: pulire i fiumi e gli archi dei ponti che sono ancora ostruiti da alberi e detriti e abbassare i letti dei fiumi che ormai hanno una portata molto ridotta”. Questa manutenzione ordinaria “non è stata fatta negli ultimi 20 anni e non è stata realizzata neanche in questi 16 mesi dopo l’emergenza, sfruttando le due estati che hanno avuto a disposizione”. (Dire)