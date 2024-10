Elezioni Emilia-Romagna, Renzi: “Farò iniziative con De Pascale, me lo ha chiesto lui”

Dopo le elezioni in Liguria, chiede il quotidiano La Stampa a Matteo Renzi, leader di Iv, come finirà in Umbria? “Non lo so. So che a breve farò iniziative in Emilia-Romagna con De Pascale, che me lo ha chiesto”, è la risposta dell’ex premier che ora si aspetta, dice sempre nell’intervista rilanciata sul suo sito, “che il Pd, il partito di maggioranza relativa, si ricordi di esserlo. Elly Schlein faccia quel che crede, ma sappia che senza di noi l’anno prossimo in Toscana e Campania la vittoria non la vedono nemmeno col binocolo”.