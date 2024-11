Elezioni Emilia-Romagna, Priolo: “Sta vincendo chi ha dimostrato di amare di più la propria terra”

“Sta vincendo chi ha dimostrato di amare di più la propria terra”. Così Irene Priolo, presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, commenta i primi dati sulle elezioni regionali. Priolo incontra i giornalisti nella sala stampa in Regione, prima di recarsi al comitato elettorale di Michele de Pascale in compagnia degli assessori Igor Taruffi, responsabile organizzativo del Pd nazionale, e Paolo Calvano. “I primi dati sono molto molto positivi- commenta a caldo Priolo- certo, c’è questo tema che sapevamo dell’affluenza. Probabilmente, come sta emergendo in questo momento, forse il dato scontato del risultato non ha incentivato più di tanto la partecipazione al voto”. Anche per questo, aggiunge Priolo, “questi dati ci spingono a fare anche alcune considerazioni su come il centrodestra ha condotto questa campagna elettorale”. In ogni caso, afferma la presidente, “se va come si sta profilando, siamo molto contenti”.