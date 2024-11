Affluenza in provincia di Ravenna si assesta a 49,72%, il 20% in meno rispetto alle ultime elezioni. Il Comune di Ravenna registra 48,68%, Cervia (comune di De Pascale) 47,10%. Tra i comuni alluvionati Bagnacavallo 53,79%, secondo comune per affluenza alle spalle di Bagnara di Romagna, che si conferma il comune più virtuoso con 55,12%. A Faenza ha votato il 52,59% a Lugo il 50,68%, a Conselice il 44,54%. Meno di Conselice solo Massa Lombarda con il 42,81%.