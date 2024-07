Elezioni Emilia-Romagna, Figliuolo ai candidati: “Non parlate di alluvione in campagna elettorale”

Severo richiamo del commissario Francesco Paolo Figliuolo ai candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. “Secondo me sarebbe bene non mettere un tema del genere (ossia la ricostruzione post-alluvione, ndr) nella campagna elettorale- avverte il generale - ma mettere le energie per fare bene quello che stiamo facendo per il bene dei cittadini”. Il monito arriva oggi, al termine dell’incontro di questa mattina in Regione con la presidente Irene Priolo e i sindaci del territorio, convocato per fare il punto sulle prossime ordinanze in arrivo. Figliuolo, nel corso della conferenza stampa, si toglie anche il proverbiale sassolino dalle scarpe rispetto alle voci critiche sulla ricostruzione. “In un anno aver fatto tutte queste cose, non so a memoria d’uomo e a livello statistico quanti possano dire di averle fatte - sferza il commissario - cercate le statistiche, io ritengo che sia stato fatto tanto e che le risorse in questo momento, 4,6 miliardi di euro, non sono poche”.