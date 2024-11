Elezioni Emilia-Romagna, Elly Schlein: “De Pascale sarà un grande presidente”

La segretaria del Pd Elly Schlein a Bologna ha festeggiato Michele De Pascale. “Grazie per la passione e la competenza con cui ti sei speso. Michele De Pascale sarà un grande presidente della regione Emilia-Romagna. Questa vittoria premia l’unità del nostro partito e la presenza di Stefano Bonaccini lo dimostra. Premia una proposta seria ed è un grande attestato di fiducia di cui cercheremo di essere all’altezza. Si profila un dato straordinario per il Partito Democratico e ci confermiamo come perno dell’alternativa a questa destre”.