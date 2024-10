Elezioni Emilia-Romagna, De Pascale: “Fondi immobiliari per realizzare alloggi per operatori sanitari”

Mettere insieme aree pubbliche e fondi immobiliari per realizzare alloggi a favore degli operatori sanitari e sociali. Mutuando in salsa emiliano-romagnola un’idea che viene dagli Usa. A lanciare la proposta è Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, questa mattina a Bologna nel corso di un confronto organizzato dal Forum regionale del terzo settore.

Sul tema casa, sostiene de Pascale, “la partita è l’affitto”. Quindi serve alimentare il Fondo per l’affitto, afferma il candidato. Inoltre, “lavoreremo per limitare i bed and breakfast”. Ma per il candidato del centrosinistra occorrono anche politiche urbanistiche che favoriscono la realizzazione di alloggi per l’affitto. “Negli Stati Uniti gli ospedali, che sono privati, costruiscono le case per i propri dipendenti - sottolinea de Pascale - dovremo sperimentare questa cosa anche qui”. L’idea è quindi “trovare fondi immobiliari che fanno investimenti su aree pubbliche per realizzare alloggi per chi lavora nei nostri servizi sanitari. E possiamo valutarlo anche per le Forze dell’ordine o altri servizi pubblici”.