Elezioni Emilia-Romagna, Conte: “Mi aspetto grande vittoria di De Pascale e posti in giunta” VIDEO

Non fissa asticelle per il Movimento 5 stelle il leader del partito Giuseppe Conte, ma in Emilia-Romagna “abbiamo l’aspettativa di una grandissima vittoria” di Michele de Pascale e un “buon risultato” per la lista pentastellata. In modo, sottolinea l’ex presidente del Consiglio, da “poter nella prossima giunta, auspicando la vittoria, avere rappresentanti che possano contribuire a realizzare quel programma che abbiamo condiviso”. Conte lo dice parlando coi cronisti prima di dare avvio al suo mini-tour elettorale bolognese nella sede di Cittadinanzattiva, al Savena a Bologna. “De Pascale - aggiunge Conte - è un ottimo candidato, che noi appoggiamo convintamente. Lo conosciamo perché siamo con lui in giunta a Ravenna e credo che possa migliorare la qualità di vita di questo territorio nel segno che a noi sta a cuore, cioè far crescere economicamente il territorio, ma coniugando questa crescita allo sviluppo sociale”.