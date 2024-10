Elezioni Emilia-Romagna 2024: De Pascale-Ugolini, niente faccia a faccia, ma un’intervista in sequenza a Bologna

Non un vero e proprio faccia a faccia, ma un’intervista in sequenza per i candidati alla presidenza dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale ed Elena Ugolini, che si confronteranno a distanza sul tema delle infrastrutture dopodomani, mercoledì 9 ottobre ad Asphaltica, il salone internazionale della filiera della strada e dell’asfalto, in programma alla Fiera di Bologna. Il sindaco di Ravenna ed esponente del centrosinistra, Michele De Pascale, ed Elena Ugolini, dirigente scolastica ed ex sottosegretaria all’Istruzione del governo Monti, saranno intervistati in successione, dalle 14 alle 15 nell’Agorà dell’associazione Siteb all’interno del padiglione 19. I due candidati saranno intervistati dal direttore di E’Tv Massimo Ricci, sui temi di più stretta attualità, dalle necessità infrastrutturali della Regione per la modernizzazione e manutenzione della rete stradale e dei trasporti, passando poi alla gestione e prevenzione delle emergenze, all’impatto del nuovo Green deal sulle aziende del territorio