Elezioni Conselice, il comune simbolo dell’alluvione nel Ravennate resta al centrosinistra, eletto Andrea Sangiorgi

Le immagini di quel territorio vittima dell’alluvione avevano fatto il giro d’Italia. Anche perché, per le caratteristiche del territorio, era stato estremamente complesso far defluire le acque, che per settimane occupato le case dei cittadini. Conselice ha scelto il successore di Paola Pula ed è Andrea Sangiorgi, anche lui del Pd. Eletto con il sostegno di Comunità Protagonista, ha raccolto 2.223 voti, pari al 51,7%. Gianfranco Fabbri, di Con Voi Insieme Per Ripartire, è stato invece accreditato di 1.578 voti, che equivalgono al 36,7%. Supera il 10% Eliana Panfiglio, per l’esattezza la candidata di Conselice Futura prende 499 voti, pari all’11,6%.