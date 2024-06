Sono quattro su trentasei le sezioni scrutate, ma a Lugo è Elena Zannoni ad essere in vantaggio per succedere a Davide Ranalli. La candidata del Centrosinistra al momento raccoglie 601 voti, con il 48,39%. Al momento è seguita da Francesco Barone, che in quei quattro seggi è stato scelto da 494 elettori, per una percentuale del 39,77%. Terzo in ordine di preferenza è Secondo ValgimigIi. Il candidato de I Comunisti, Pap, Rifondazione Comunista, con 102 voti, per ora raccoglie l’8,21%.