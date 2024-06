Elezioni comunali Casola, Nati è vincitore in solitaria

Maurizio Nati, candidato sindaco per Uniti per Casola, è il successore di Giorgio Sagrini alla poltrona di sindaco di Casola Valsenio. L’ex vicesindaco era l’unico a correre per la poltrona di primo cittadino e la sua conferma era vincolata solo al vincolo del superamento del quorum del 50+1% dei votanti. Soglia che già ieri, quando le urne si erano chiuse con il 71,7% dei partecipanti al voto, appariva largamente alla portata. Questione formale chiusa oggi, quando scrutando le schede è stato chiaro che il quorum era superato anche sui voti validi, non solo su quelli espressi.