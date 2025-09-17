Eletta in Consiglio comunale a Ravenna con due voti di scarto. Il collega di Fratelli d’Italia ricorre al Tar: «Riconteggio o elezioni»

La lista dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia eletti lo scorso maggio finisce di fronte al Tar. In ballo la richiesta di ricontare i voti o in alternativa di tornare alle urne annullando le elezioni amministrative che a maggio hanno visto trionfare il centrosinistra di Alessandro Barattoni. Sono appena due le preferenze che al termine dello spoglio hanno staccato Anna Adele Greco da Alessandro Baroni, entrambi candidati meloniani. Pochi voti, ma sufficienti a spalancare le porte della sala del Consiglio alla prima, lasciando invece senza posto il collega di partito. Quest’ultimo, 51 anni, di professione consulente, ha così deciso di presentare ricorso al tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna entro il termine massimo dei 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. Un’istanza già recepita e ora calendarizzata nell’udienza fissata per inizio ottobre.