Effetto Ronaldinho a Ravenna: maglia speciale già in vendita a 129 euro

La “Ronaldinho-mania” è ufficialmente esplosa in Romagna, e la macchina del marketing viaggia già a ritmi altissimi. A pochissime ore dal clamoroso annuncio che ha scosso il mondo del calcio, sul sito ufficiale del Ravenna FC è già apparsa in vendita la maglia speciale dedicata al fuoriclasse brasiliano, proposta al prezzo di 129 euro. Un pezzo da collezione che sta già facendo registrare numeri da capogiro tra tifosi e appassionati di tutto il mondo.

Il blitz nella notte di Miami

Il lancio commerciale è la diretta conseguenza di quanto accaduto ieri notte a Miami. In una cornice sfarzosa ed esclusiva in Florida, l’ex Pallone d’Oro e la dirigenza del club giallorosso - guidata dal presidente Ignazio Cipriani - hanno ufficializzato un accordo che sembrava fantacalcio: Ronaldinho è un nuovo giocatore registrato del Ravenna, pronto a calcare i campi di Serie C. Durante l’evento, “Dinho” ha firmato la sua nuova maglia numero 10, posizionata per l’occasione proprio sopra il suo storico Pallone d’Oro del 2005. Non si tratterà solo di un’operazione di immagine: l’obiettivo dichiarato è far scendere in campo la leggenda brasiliana per qualche minuto, regalandogli l’opportunità di segnare l’ultimo gol ufficiale di una carriera leggendaria.

Caccia alla maglia numero 10

Nel frattempo, lo store online del club romagnolo è preso d’assalto. La divisa da 129 euro rappresenta il primo passo di una partnership globale che promette di proiettare il Ravenna FC sotto i riflettori del calcio internazionale. La favola è appena cominciata, ma la caccia al cimelio è già aperta.