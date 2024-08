Economia, il forum Fattore R avrà come protagonisti Caselli e Patuelli

Per la prima volta Fattore R, il Romagna Economic Forum, avrà Ravenna come sede. Giunto all’ottava edizione si terrà il 4 ottobre ed è stato presentato stamani, col suo ampio carnet di novità di questo evento, da sempre momento di incontro e confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio. Dopo Cesena e Rimini, il Forum conferma la sua natura itinerante e fa tappa nella città bizantina. Più precisamente nel Teatro Alighieri, luogo di forti connessioni per il suo rapporto tra cultura e imprenditoria. Perché è al tessuto economico della Romagna che pone il suo focus Fattore R, richiamando nel corso degli anni decine di imprenditori, analisti e associazioni in una riflessione collettiva di sistema verso il futuro.

Come conferma il tema di quest’anno che pone lo sguardo su tre sfide cruciali per il futuro della Romagna: “ESG: ambiente, sostenibilità e governance nella Romagna del futuro”. Ovvero come evidenzia il sottotitolo: “La nuova Filantropia: come le aziende possono creare valore e comunità nel tessuto sociale del territorio”. I protagonisti del Forum, quest’anno, saranno Stefano Caselli Dean della SDA Bocconi School of Management e Antonio Patuelli Presidente di Abi (Associazione Bancaria Italiana). A condurre la giornata sarà il giornalista Rai Gianluca Semprini, come elemento centrale di un evento diretto e approntato da una cabina di regia insieme ai partner di Fattore R, già al lavoro da diverse settimane per individuare contenuti e programma della giornata. Ricordiamo che nelle edizioni passate Fattore R ha ospitato oltre 180 testimonianze di attori del territorio (e non solo) che hanno stimolato i dibattiti sui vari temi. Insieme a loro la presenza di economisti e sociologi di fama internazionale e la presenza di due Nobel per l’economia (Joseph Stiglitz e Eric Maskin), e un personaggio di fama mondiale come l’economista francese Jean-Paul Fitoussi.

L’evento è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e BPER Banca, con il supporto e la collaborazione delle principali associazioni di categoria: Cia Romagna, CNA Romagna, Confartigianato Imprese, Confcommercio Ravenna, Confindustria Romagna, Confocooperative Romagna, Legacoop Romagna. Il vicesindaco, Eugenio Fusignani, si è detto “lieto, in rappresentanza dell’Amministrazione, di ospitare a Ravenna l’ottava edizione del forum Fattore R. Come sempre l’evento rappresenta un’occasione importante per fare il punto sui temi più rilevanti del tessuto economico della Regione. La Romagna deve, infatti, trovare occasioni di unione in modo da avere sempre più una visione di sistema, come peraltro hanno già indicato importanti associazioni economiche. Anche gli assetti amministrativi sempre più spingono verso forme di gestione territoriale integrata, anche sulla scorta di quanto accaduto l’anno scorso con gli eventi alluvionali che hanno sconvolto l’intero territorio romagnolo”. L’opportunità di dover ragionare in ottica di sistema è stata al centro anche della relazione di Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna. “Convergere su una grande idea di sviluppo, con obiettivi e tempi di realizzazione certi e definiti, questo il fine che dobbiamo perseguire nel governo dei territori, abbandonando vecchie logiche e campanili. Dobbiamo saper indirizzare la nostra attenzione ai progetti il cui respiro sia più ampio, con larghezza di vedute, spirito di inclusione e profondità di analisi, avendo lo sguardo aperto e una visione allargata del nostro futuro. Fattore R ne è un esempio, cruciale anche - ha sottolineato Guberti - per il coinvolgimento dei giovani talenti nello sviluppo della nostra comunità. In tal senso abbiamo promosso, come Ccia, anche dei bandi dedicati”. Stesso approccio da parte del suo collega, Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna: “La Romagna economica mostra in questa occasione che, con il ruolo tattico e congiunto delle due Camere di commercio, sa approfondire le strategie per il territorio e sa fare squadra. Siamo consapevoli che il livello di sviluppo raggiunto non è acquisito per sempre, ma va guadagnato investendo e individuando le giuste direttrici dello sviluppo qualitativo del futuro”. A condurre la presentazione è poi stato Lorenzo Tersi, consigliere Cesena Fiera con delega a Fattore R, per il quale il forum “lancia chiari segnali al territorio. Prima di tutto nel metodo, partendo dalla convinzione che solo uniti, tutti insieme, si possono trovare le risposte. In secondo luogo nel merito, ponendo al centro della riflessione tre tematiche cruciali sul piano dell’innovazione come ambiente, sostenibilità e governance”. A concludere la giornata Cecilia Bavera, responsabile direzione Regionale Emilia Est Romagna di Bper: “Bper Banca è al fianco di Fattore R anche per il 2024, confermandosi partner storico della manifestazione. Siamo sempre in prima linea nel sostenere e promuovere le migliori iniziative che favoriscano le economie dei territori e valorizzino i distretti produttivi del Paese: Fattore R negli anni si è confermato in questo senso un punto di riferimento importante, creando occasioni di incontro e confronto tra imprenditori, banche, istituzioni, associazioni di categoria e influencer di tutta la Romagna. Il tema di questa edizione ci vede, inoltre, particolarmente interessati perché vogliamo essere partner delle aziende nei processi di trasformazione sostenibile e tecnologica”.