E’ tornato “Fleximan”. Abbattuto il velox fisso di Mezzano

L’autovelox fisso di Mezzano, lungo via Reale è stato abbattuto nella notte. Un colpo di flessibile e il palo del rilevatore di velocità è caduto in mezzo alla strada in torno alle 2 di oggi, martedì 30 dicembre. A segnalarlo è stato un automobilista di passaggio, che ha chiamato la polizia locale. La pattuglia, intervenuta sul posto, ha provveduto a fare rimuovere il supporto e il dispositivo, dando il via alle indagini finalizzate a identificare l’autore del danneggiamento.

Erano ormai due anni che non si verificavano episodi alla “Fleximan”, per usare l’appellativo che tra gennaio e febbraio 2024 emulò le gesta dell’analogo sabotatore in azione in veneto, abbattendo cinque velox in circa due settimane. Quei raid a colpi di flessibile restano tuttora senza colpevole. Le indagini sul nuovo colpo sono attualmente in corso.