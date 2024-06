Due ragazze rischiano di annegare: eroico salvataggio di due ravennati al Bagno Marisol

Ieri sera, sul litorale di Marina di Ravenna, si è verificato un drammatico salvataggio in mare che ha visto protagonisti alcuni bagnanti coraggiosi. Intorno alle 19, presso il Bagno Marisol, due ragazze sono state tratte in salvo mentre stavano rischiando di annegare a causa delle forti onde e del vento che tirava verso il mare.

La madre delle ragazze, residente in Francia e ospite del campeggio Piomboni, ha lanciato l’allarme chiamando disperata per chiedere aiuto. La tempestiva risposta di due uomini presenti in spiaggia ha evitato una tragedia. Il primo a tuffarsi in mare è stato un bagnante ravennate (M.M), seguito da un secondo soccorritore anche di professione (L.T.) funzionario dei Vigili del fuoco, che è riuscito con estrema difficoltà, a salvare una delle due ragazze. Nel frattempo, il primo soccorritore, ormai stremato, ha continuato a tenere a galla l’altra ragazza, nonostante la sua stessa vita fosse in pericolo.

In quel momento, un dipendente dello stabilimento balneare è intervenuto prontamente, soccorrendo entrambi i bagnanti e portandoli in salvo sulla riva. Grazie alla rapida e coraggiosa azione dei ravennati, le due ragazze sono state salvate e tutti i coinvolti sono ora al sicuro.

Questo evento mette in luce il coraggio e l’altruismo di chi, senza esitazione, si è lanciato in mare per salvare delle vite, rischiando la propria. Il gesto eroico dei soccorritori merita di essere conosciuto e apprezzato, un esempio di straordinario spirito di sacrificio e umanità.