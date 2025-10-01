Droga, stroncato grosso traffico a Ravenna e Rimini: 9 arrestati e 18 indagati VIDEOGALLERY

RAVENNA. I carabinieri di Ravenna hanno stroncato un grosso traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, in corso dalle prime ore di questa mattina anche con il supporto aereo degli elicotteri, ha portato all’arresto di nove persone e a 18 indagati. Diciassette le perquisizioni. Il sodalizio criminale era composto da italiani e nordafricani ed era finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti quali cocaina e hashish, operante nelle

province di Ravenna, Ferrara, Rimini e Treviso tra il 2023 ed il 2024. La complessa e articolata attività investigativa, che ha visto il susseguirsi del coordinamento della Procura della Repubblica di Ravenna e successivamente della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Ravenna.

Le attività d’indagine si sono susseguite per oltre un anno, nel corso delle quali sono stati sequestrati oltre dieci chili di droga tra cocaina e hashish, sequestrati circa centomila euro in contanti e arrestate in flagranza 6 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti gli arrestati nella fase esecutiva delle custodie cautelari sono stati associati alle Case Circondariali di Ravenna e Forlì.