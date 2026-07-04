Doveva essere espulso dall’Italia, viaggiava su un’auto rubata trasportando arnesi da scasso a Castiglione di Ravenna

Nel pomeriggio di giovedì 2 luglio i Carabinieri di Castiglione di Ravenna hanno arrestato uno straniero, classe 92, responsabile della violazione del provvedimento di allontanamento da territorio nazionale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare i Carabinieri, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’uomo a bordo di un’autovettura risultata rubata nei giorni precedenti, rinvenendo altresì all’interno del mezzo oggetti per lo scasso.

Da ulteriori accertamenti è risultato che l’uomo era destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Messina nello scorso mese di maggio, in quanto ritenuto delinquente abituale e socialmente pericoloso, in conseguenza del quale era stato già precedentemente rimpatriato.

Sulla base di quanto accertato l’uomo è stato tratto in arresto. Il giudice ha concesso il “Nulla Osta” all’espulsione dal territorio nazionale, cui è stato già avviato.