Donna si scontra in bici con un furgone all’incrocio di San Pietro in Campiano. E’ grave al Bufalini

Una donna di 74 anni è stata portata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essersi scontrata con un Fiat Doblò all’incrocio tra la via del Sale e via Cella, a San Pietro in Campiano. L’incidente si è verificato intorno alle 15.15 di oggi pomeriggio. Stando a una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, la signora, residente in zona, avrebbe attraversato l’incrocio da via Cella mentre lungo la strada principale stava arrivando il furgone in direzione San Pietro in Vincoli. Soccorsa dall’elicottero del 118 in stato di incoscienza, la donna è stata stabilizzata e portata al Trauma Center del nosocomio cesenate.