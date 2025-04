Donazzan alla Commissione Europea: «Pesca e porti, soccorrere subito l’alto Adriatico»

VENEZIA. Pesca e portualità dell’Alto Adriatico: sono i due settori strategici per l’Italia e in particolare per il nord-est su cui Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Industria al Parlamento europeo, ha presentato due interrogazioni alla Commissione europea. “Porto in Europa la voce di chi lavora ogni giorno nel mare e grazie al mare- spiega- serve un’Europa che ascolti e agisca, non che imponga regole cieche. La pesca e i nostri porti non possono essere abbandonati”. E dunque: si sollecita una revisione delle politiche sulla pesca visto il “progressivo e preoccupante declino della flotta peschereccia italiana: -21% dal 2004, con un taglio del 33% dei giorni di pesca tra 2008 e 2023. A pesare ulteriormente sono le proposte della Commissione Ue” con “nuove restrizioni alla pesca a strascico nel Mediterraneo occidentale (-38%) e limiti severi sulle catture di specie come gambero rosso, gambero viola e merluzzo. Il settore è al collasso- dice Donazzan- è necessario rivedere subito il regolamento Feampa e il Piano d’azione del 2023. E serve anche un piano serio” contro le “specie aliene invasive, che stanno compromettendo gli ecosistemi marini e le economie locali”. Con la seconda interrogazione, Donazzan mette in luce le “gravi ricadute” della crisi in atto nel Mar Rosso per i porti dell’Alto Adriatico, cioè Ravenna, Trieste e Venezia, oltre a Capodistria (Slovenia) e Fiume (Croazia): “La situazione geopolitica ha stravolto le rotte commerciali, facendo lievitare i costi dei noli, aumentando le emissioni e minacciando la competitività del sistema portuale dell’Adriatico settentrionale” quindi la Commissione europea “deve mettere in campo risorse straordinarie e strategie efficaci per tutelare questi porti, punto nevralgico per settori strategici come automotive, energia e logistica”.