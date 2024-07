Disagi alla rete idrica nella zona sud di Ravenna. Hera: “Dovuti ai lavori in via Bonifica, Pronto Intervento già all’opera”

Vaste parti della zona sud del Comune di Ravenna - compresi gli abitati di Classe, Ponte Nuovo, Madonna dell’Albero e Lido di Dante - sono interessate, dalle ore 11 circa, da un abbassamento della pressione dell’acqua o da una totale mancanza di flusso dalle tubature. Da parte di Hera il disagio viene motivato dall’effettuazione “di lavori di collegamento della nuova rete in via Bonifica, nel cui ambito si sta già intervenendo con il Pronto Intervento. I tempi di riattivazione del servizio sono al momento quantificabili in un’ora”. Attorno alle 14, pertanto, tutto dovrebbe tornare alla normalità.