Disabilità, il Comune di Riolo Terme chiede il 5 per mille ai cittadini

RIOLO TERME. Il 5 per mille per garantire i servizi per giovani disabili: l’appello a destinarlo in questo senso arriva dal Comune di Riolo Terme (Ravenna) che negli ultimi anni ha visto crescere i bisogni dei servizi scolastici e ricreativi per ragazzi e ragazze con disabilità. In particolare, durante il periodo estivo, la necessità di personale di sostegno, all’interno dei centri ricreativi estivi, ha visto una richiesta in aumento di anno in anno. E l’amministrazione comunale «ritiene fondamentale tale servizio, che permette alle famiglie di usufruirne in un periodo dell’anno in cui l’attività scolastica è sospesa». Da quest’anno, inoltre, è cominciato il corso di nuoto per sei ragazzi e ragazze della scuola primaria che, durante l’orario scolastico, una volta a settimana, vengono portati nella piscina delle Terme di Riolo grazie alla professionalità di Auser e Associazione Sportiva Disabili. Il Comune di Riolo Terme dunque «appoggia e sostiene tutte le iniziative per l’inclusione sia in ambito scolastico che durante le attività estive. Già negli scorsi anni i fondi del 5x1000 erano destinati ai servizi sociali, ma per poter sostenere anche le attività sopra descritte, è importante che i cittadini che operano la scelta verso il Comune aumentino, permettendo di continuare e potenziare i servizi», esorta l’amministrazione.