Diramazione A14, chiusura notturna verso Ravenna tra Fornace Zarattini e l’allacciamento con la SS16

RAVENNA. Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna.

In alternativa, Autostrade consiglia i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, SS16 Adriatica e rientrare allo svincolo Quadrifoglio;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate: anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo e proseguire in direzione Villanova, percorrere la SP8, SS253 via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP25, SS16 Adriatica e rientrare allo svincolo Quadrifoglio.

Lo svincolo di Fornace Zarattini sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Ravenna e A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa, viene consigliato:

in entrata verso Ravenna: svincolo Quadrifoglio;

in entrata verso la A14 e in uscita da Ravenna: Bagnacavallo.