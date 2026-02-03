Di Guardo si dimette da direttore generale di Ravenna Farmacie

Ravenna
  03 febbraio 2026
RAVENNA. Sebastiano Di Guardo ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore generale di Ravenna Farmacie. Di Guardo, che aveva assunto a gennaio 2025, rimarrà in carica fino all’1aprile. «Quelli trascorsi sono stati mesi professionalmente arricchenti ed è stata un’esperienza positiva nella vostra bellissima città», ha dichiarato.

«Personalmente - ha spiegato la presidente, Bruna Baldassarri - sono molto dispiaciuta, ma il suo percorso professionale lo ha portato a compiere altre scelte di vita. A nome di Ravenna Farmacie lo ringrazio per il lavoro svolto, che ha contribuito a consolidare la nostra realtà e il bilancio appena concluso con il lavoro di tutte le professioniste e i professionisti presenti. Da oltre 50 anni Ravenna Farmacie rappresenta una solida realtà radicata sul territorio e continueremo ad alimentare questo modello virtuoso frutto di esperienze e competenze».

