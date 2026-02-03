Di Guardo si dimette da direttore generale di Ravenna Farmacie

RAVENNA. Sebastiano Di Guardo ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore generale di Ravenna Farmacie. Di Guardo, che aveva assunto a gennaio 2025, rimarrà in carica fino all’1aprile. «Quelli trascorsi sono stati mesi professionalmente arricchenti ed è stata un’esperienza positiva nella vostra bellissima città», ha dichiarato.

«Personalmente - ha spiegato la presidente, Bruna Baldassarri - sono molto dispiaciuta, ma il suo percorso professionale lo ha portato a compiere altre scelte di vita. A nome di Ravenna Farmacie lo ringrazio per il lavoro svolto, che ha contribuito a consolidare la nostra realtà e il bilancio appena concluso con il lavoro di tutte le professioniste e i professionisti presenti. Da oltre 50 anni Ravenna Farmacie rappresenta una solida realtà radicata sul territorio e continueremo ad alimentare questo modello virtuoso frutto di esperienze e competenze».