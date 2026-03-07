Deviatoi riparati con il robot: appalto da 4,5 milioni di euro per un’azienda ravennate

RAVENNA - Un appalto da quattro milioni e mezzo per la rigenerazione dei “cuori” dei deviatoi ferroviari, la parte più delicata degli scambi, ottenuto grazie ad una tecnologia avanzata sviluppata in azienda. Ad ottenerlo è stata Saga Srl, azienda con sede a Ravenna. La società si è aggiudicata un contratto della durata di tre anni, per l’esecuzione di un programma di rigenerazione dei cuori dei deviatoi ferroviari fuori opera sull’intero territorio nazionale. L’accordo quadro è stato da poco stipulato con Rfi. Le attività verranno svolte nello stabilimento di Scurcola Marsicana (L’Aquila), dove, grazie al sistema brevettato Rsw System, sarà possibile rigenerare in modo automatico e robotizzato tutti i tipi di cuore di deviatoio, senza interventi manuali da parte dell’operatore.

Rsw System (Rail Switch Welding) è un brevetto sviluppato da Saga per la rigenerazione dei cuori ferroviari in acciaio e dei cuori monoblocco in acciaio fuso al manganese. L’impianto si basa su una cella robotizzata completamente automatizzata che ripristina le condizioni originarie dei cuori dei deviatoi, secondo le specifiche di progetto. Il sistema comprende due robot antropomorfi: uno dedicato alla saldatura e uno per la fresatura. I due robot operano in parallelo su due aree di lavoro distinte, migliorando l’efficienza complessiva del processo. Questa soluzione tecnologica consente un’elevata precisione nelle lavorazioni, una significativa riduzione dei tempi e un’ottimizzazione dei costi operativi.

Spiega l’azienda in una nota: «Il sistema gestisce l’intero ciclo di lavorazione – dalla scansione e misurazione, alla riparazione e finitura finale – con un monitoraggio continuo dei parametri. Ogni intervento viene documentato con un report tecnico completo, garantendo massima trasparenza e tracciabilità verso il committente. Questo progetto rappresenta un importante riconoscimento delle competenze tecniche e dell’innovazione che Saga, da Ravenna, porta nel settore della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale».