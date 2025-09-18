Delocalizzazioni di immobili dopo l’alluvione in Romagna: fissati i contributi

Il valore massimo del contributo che può essere concesso per la delocalizzazione è determinato moltiplicando la superficie complessiva dell’unità immobiliare da delocalizzare (attestata dalla perizia asseverata del professionista incaricato) per il costo parametrico, articolato per classi di superficie, oltre l’IVA. Il costo parametrico, attualizzato all’anno 2025, è così determinato: 2.200 euro al metro quadro fino a 200 metri quadri di superficie complessiva; 1.900 euro al metro quadro per la parte eccedente da 200,01 metri quadri a 350 metri quadri di superficie complessiva; 1700 euro al metro quadro oltre i 350,01 metri quadri di superficie complessiva.Ai valori parametrici indicati è aggiunto l’importo forfetario di 150 euro al metro quadro a fronte dei costi sostenuti per spese notarili e per la ricostruzione in un altro sito.Il Comune, nell’ambito delle attività istruttorie di propria competenza, richiede alla commissione tecnica straordinaria la verifica prevista. Acquisito il parere favorevole della verifica della commissione, il soggetto beneficiario procede alla presentazione dell’istanza di contributo corredata dalla documentazione.L’esistenza delle condizioni necessarie è quindi verificata dalla commissione tecnica straordinaria territorialmente competente, che rilascia l’apposito parere favorevole. La commissione si esprime sulla proposta di delocalizzazione, preliminarmente alla presentazione della domanda, nell’ottica di aiutare i cittadini a intraprendere il percorso corretto e a impegnarsi concretamente in operazioni complesse e finanziariamente onerose (acquisti di aree o immobili, progettazioni esecutive) solo dopo aver avuto la certezza della possibilità di accedere ai contributi relativi.Le stesse condizioni ricorrono anche per la delocalizzazione di uno o più edifici appartenenti a un unico proprietario, o che fanno parte di un unico condominio, ovvero di una o più unità immobiliari di un edificio condominiale adibito a destinazione residenziale. Non è ammessa la delocalizzazione di singole unità immobiliari a uso abitativo che fanno parte di un edificio costituito da più unità immobiliari, nel caso in cui l’ordinanza di inagibilità riguardi l’intero edificio; pertanto, la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l’intero immobile.Il contributo per la delocalizzazione – nei limiti economici precedentemente indicati – può essere riconosciuto per interventi di ristrutturazione di un immobile esistente già nella disponibilità di chi fa richiesta.Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, e di pertinenza esclusiva, per i quali sia riconosciuto il contributo per la delocalizzazione sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del Comune. Gli oneri relativi alla demolizione sono rimborsati al Comune dal commissario straordinario.Il soggetto che richiede il contributo per la delocalizzazione può richiedere anche il contributo per i danni ai beni mobili presenti all’interno dell’immobile da delocalizzare; contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all’interno dei quali erano collocati questi beni mobili, con gli stessi criteri già adottati nelle ordinanze che regolano i contributi per il ripristino delle abitazioni, fino a un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione. Questo contributo è riconosciuto a condizione che, nella perizia asseverata allegata alla domanda, venga attestato il danneggiamento dei beni mobili collocati nell’immobile da delocalizzare, avvenuto in seguito agli eventi alluvionali.