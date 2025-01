Declassamento di Ravenna, De Pascale scrive alle dogane

La Regione Emilia-Romagna chiede di fare marcia indietro sul declassamento della Dogana di Ravenna. Un “errore strategico” lo definisce Irene Priolo, assessora regionale alle Infrastrutture, rispondendo oggi in Assemblea legislativa all’interrogazione di Vincenzo Paldino, consigliere della lista de Pascale. Proprio questa mattina, spiega Priolo, il governatore Michele De Pascale “non ha perso tempo e ha inoltrato nota formale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per mostrare profonda preoccupazione, evidenziando che l’eventuale esclusione dello scalo della prima fascia rischierebbe di compromettere la competitività non solo della nostra regione, ma anche del sistema nazionale”.

Nella stessa missiva, De Pascale auspica per questo “un confronto rapido - riferisce ancora Priolo- la nostra speranza è che questo confronto trovi immediatamente un riscontro per poter arrivare a una conclusione contraria a quella che in questo momento è stata portata avanti”. Il declassamento di Ravenna, afferma infatti l’assessora, “è del tutto evidente che costituirebbe non solo un grave errore strategico, ma anche un segnale negativo per gli operatori economici, soprattutto alla luce degli investimenti che attualmente si stanno portando avanti” sul progetto hub, sui fondali e il rifacimento delle banchine. Sull’area del porto di Ravenna, inoltre, “stiamo studiando la costituzione della nuova zona franca doganale nell’ambito della zona logistica semplificata, che richiederà certamente un maggiore impiego di funzionari”. Il declassamento, invece, “comporterebbe un depotenziamento che non ci possiamo permettere”, ribadisce Priolo.