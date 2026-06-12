De Pascale: “Sulla sicurezza il Governo ha una narrazione autoritaria, ma i reati non calano”

“Il Governo ha una narrazione autoritaria. Ma le principali piazze di spaccio non mi sembrano preoccupate”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, questa mattina a Bologna all’apertura di Repubblica delle Idee, silura le politiche di sicurezza dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Allo stesso modo, punge il presidente, “non mi sembrano calate le aggressioni sessuali o le rapine”. E incalza: “Quando le persone chiedono sicurezza, non chiedono demagogia. La destra fa finta di non vedere che servono anche politiche di prevenzione e ha tecnicamente fallito sulla repressione”. De Pascale ne ha però anche per la sua parte politica. Il centrosinistra, afferma il governatore, “ha fatto bene sulla prevenzione ma sconta un deficit sull’altra dimensione. Repressione e prevenzione non sono alternative, ci dobbiamo occupare anche di questa cosa: non possiamo lasciarla solo alla destra, altrimenti i cittadini, che hanno diritto di avere paura, poi si affidano a chi li prende in giro”.