De Pascale: “Sulla sicurezza il Governo ha una narrazione autoritaria, ma i reati non calano”

“Il Governo ha una narrazione autoritaria. Ma le principali piazze di spaccio non mi sembrano preoccupate”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, questa mattina a Bologna all’apertura di Repubblica delle Idee, silura le politiche di sicurezza dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni . Allo stesso modo, punge il presidente, “non mi sembrano calate le aggressioni sessuali o le rapine”. E incalza: “ Quando le persone chiedono sicurezza, non chiedono demagogia. La destra fa finta di non vedere che servono anche politiche di prevenzione e ha tecnicamente fallito sulla repressione”. De Pascale ne ha però anche per la sua parte politica. Il centrosinistra , afferma il governatore, “ha fatto bene sulla prevenzione ma sconta un deficit sull’altra dimensione. Repressione e prevenzione non sono alternative, ci dobbiamo occupare anche di questa cosa: non possiamo lasciarla solo alla destra, altrimenti i cittadini, che hanno diritto di avere paura, poi si affidano a chi li prende in giro”.

“Tutti ora sono scandalizzati da Vannacci. Ma dice le stesse cose di Meloni e Salvini”. A sottolinearlo è Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, questa mattina a Bologna per l’apertura di Repubblica delle Idee. “Si può garantire la sicurezza delle persone senza essere razzisti”, premette de Pascale. Che poi rileva: “Tutti ora sono scandalizzati da Vannacci, ma mi dite una cosa cattiva che dice lui e che Meloni e Salvini non hanno già detto? Meloni quando era all’opposizione e Salvini anche quando era al governo”. Semmai, avverte de Pascale, “la domanda che si fanno gli elettori di destra è: Vannacci quello che dice lo farà? La differenza è quella, ma la narrazione è sempre la stessa”.

Il presidente dell’Emilia-Romagna torna anche sul tema caldo (nel Pd) dei Cpr. “Io ho posto un problema che per me esiste- segnala de Pascale- oggi abbiamo un generale che parla di remigrazione e di mandare via persone essenziali per la nostra vita. E parallelamente il Paese non è in grado di espellere persone che non sono in regola e che hanno commesso reati. Non si può generalizzare, il cittadino pretende che le regole siano rispettate e pretende di esser protetto. I Cpr hanno dimostrato di non funzionare, ma una soluzione va trovata. Per questo stimolo il mio campo, faccio il ‘pierino’. Io sono per risolvere i problemi”