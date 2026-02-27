De Pascale: “Sulla sicurezza ho chiesto al Governo di coinvolgere le Regioni, ma non ho avuto risposta” VIDEO

Sulla sicurezza “ho avanzato una proposta al Governo, che finora non ha avuto risposta”. Ovvero “coinvolgere maggiormente il sistema delle Regioni nelle politiche per la sicurezza”, visto che “di fatto siamo esclusi”. Lo evidenzia il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, parlando con i giornalisti a ‘La Manifattura delle idee’, convention promossa dall’europarlamentare del Pd, Dario Nardella, in corso a Firenze. Come Regioni, insiste, “pensiamo di poter dare un apporto. Ad esempio, nel comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ci sono tutti tranne la Regione. Quindi vogliamo essere più protagonisti e dare una mano”. Peraltro, prosegue, “sulla mia proposta ho ricevuto tanti apprezzamenti dai miei colleghi di tutte le aree politiche. Però non c’è stata, ancora, la possibilità di discuterne apertamente con il Governo”