La Regione Emilia-Romagna è al lavoro sul ricorso davanti alla Corte costituzionale contro la Manovra 2027 del Governo Meloni. I fondi (giudicati insufficienti) per la sanità pubblica sono il motore dell’iniziativa. “Andremo davanti alla Corte - conferma il presidente Michele De Pascale, questa mattina a margine di una conferenza stampa al Policlinico Sant’Orsola di Bologna - perché riteniamo si stia violando la Costituzione, cioè si stia andando oltre quello che un Governo può decidere di fare”. In Regione, sottolinea De Pascale, “abbiamo già messo in piedi un team tecnico per elaborare il ricorso, è impegnativo perché speriamo di definire l’orientamento della Corte costituzionale in maniera importante. Ci sono state diverse sentenze in questi anni che sono andate in questa direzione”.

Il presidente dell’Emilia-Romagna si augura di incassare il sostegno anche di altri governatori. “Spero che tante altre Regioni potranno unirsi a noi - dice - peraltro ci sono Regioni che sono in piano di rientro e che per legge non possono neanche aggiungere risorse proprie. Il fatto che l’Emilia-Romagna aggiunga risorse proprie col bilancio, per altre Regioni è impossibile farlo. E quindi per quelle Regioni la mobilità aumenta, perché poi i cittadini le risposte le vanno a cercare nelle Regioni del nord e la situazione diventa sempre peggiore”. In altre parole, afferma de Pascale, “è una battaglia che facciamo dall’Emilia-Romagna ma con spirito nazionale, non nell’interesse dell’Emilia-Romagna ma nell’interesse di tutte le Regioni, in particolare quelle del sud”. Il braccio di ferro è tutto incentrato sul fondo sanitario nazionale.

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