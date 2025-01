De Pascale: “Per il dopo-alluvione si deve fare di più e meglio”

La preoccupazione di De Pascale è doppia. “Il cambio di commissario non deve bloccare e rallentare - afferma - ciò che sta andando avanti e che abbiamo ottenuto con grande fatica non deve essere ostacolato. Serve continuità organizzativa nel passaggio di consegne”. Allo stesso tempo, però, “ci aspettiamo anche tanta innovazione - rimarca De Pascale - si deve provare a fare di più e meglio . Lo dico per tutti, non è una questione personale”. Uno dei nodi da sciogliere è anche dove sarà la sede commissariale. “E’ uno degli argomenti di confronto- conferma il presidente - per me è molto importante”. Oltre a questo, c’è anche il tema della “integrazione tra la struttura commissariale e i servizi delle Regioni che si occupano di ricostruzione ed emergenza. L’importante è che non siano più soggetti che dialogano tra loro- sostiene De Pascale - ma che si arrivi ad avere una squadra unica che lavora insieme”.

Il neo-governatore ribadisce poi di voler garantire la stessa attenzione, per quanto riguarda la difesa del suolo, anche ai territori non alluvionati. Sulla manutenzione del territorio, assicura, “raddoppieremo le risorse regionali e creeremo una struttura dedicata. Questo non vale solo per i bacini romagnoli e per il bacino del Reno, ma vale per tutto il territorio regionale dell’Emilia-Romagna. Anche quello non coinvolto dalle alluvioni”. Allo stesso tempo, anche sulle opere speciali di competenza del commissario e del Ministero dell’Ambiente “vogliamo un salto di qualità che si veda in tutto il Paese e per tutti i territori della Regione- rimarca De Pascale - se l’Italia e l’Emilia-Romagna vogliono dimostrare di avere capito qualcosa dalle alluvioni, non devono solo riparare le zone distrutte ma anche nel mettere in campo risorse per la prevenzione ovunque”.