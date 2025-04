De Pascale: “Papa Francesco continua a produrre pace anche alla fine della sua vita terrena” VIDEO

“È stato un momento molto toccante. Abbiamo portato il saluto delle istituzioni, c’erano anche molti colleghi e colleghe presidenti di Regione”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale racconta le sue sensazioni di ritorno da Roma dove sabato ha preso parte ai funerali di Papa Francesco. Una figura che è “una delle più grandi personalità di questo secolo”, come dimostra anche “tutto quello che è avvenuto a margine” del rito funebre, sottolinea De Pascale in riferimento agli incontri tra capi di Stato che sono avvenuti, uno su tutti quello tra il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ci sono grandi personalità come quella di Papa Francesco che continuano a produrre azioni per la pace e la concordia fra i popoli anche alla fine della sua vita terrena quindi anche gli avvenimenti che ci sono stati, il dialogo fra alcuni capi di governo, capi di Stato, in quella giornata, credo che siano stati sicuramente un modo utile per ricordarlo e per celebrarlo”, conclude il presidente della Regione Emilia-Romagna